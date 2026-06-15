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Middelkerke

Bier­lief­heb­bers genie­ten van 43ste edi­tie van Bier aan Zee

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De zeedijk van Middelkerke stond dit weekend opnieuw in het teken van Bier aan Zee. Het bierfestival op de zeedijk van Middelkerke lokte zo'n 15.000 bezoekers. Met veertig brouwers, veel verschillende bieren en zomerse temperaturen zat de sfeer er van 's morgens vroeg in.

Op de 43ste editie van Bier aan Zee konden bezoekers opnieuw kiezen uit een ruim aanbod van verschillende bieren. Voor Kevin Gontier en Jens Vanhaverbeke was het bier proeven een serieuze zaak. "Ieder biertje dat we proeven, fotograferen we en geven we punten", vertelt Kevin.

"Er zijn ongeveer veertig brouwers aanwezig. Elke stand heeft een ander bier, waardoor er geen concurrentie is."

Natacha Lejaeghere - schepen van Evenementen

Volgens schepen van Evenementen Natacha Lejaeghere blijft de diversiteit een van de grote troeven van het festival. "Er zijn ongeveer veertig brouwers aanwezig. Elke stand heeft een ander bier, waardoor er geen concurrentie is."

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Bierproeverij

Voor Carl Bogaerts en zijn verloofde Sabrina was Bier aan Zee een proefmoment. Het koppel trouwt volgende week en gebruikt het festival om inspiratie op te doen voor hun feest. "We zijn hier aan het testen welk bier we zullen serveren. Daarom wilden we eens Hommel proberen. Heel lekker", zegt Carl.

"Als de Rode Duivels geen wereldkampioen spelen, drinken we daar ook op."

Joachim Baeten

Naast bierproevers trok het evenement ook heel wat voetbalsupporters aan. Sommigen waren al vroeg aanwezig in de overtuiging dat de Rode Duivels overdag speelden. "We hadden ons vergist. We dachten vanmorgen om 9 uur dat de Belgen speelden, maar het is vanavond om 9 uur", lacht supporter Joël Herman. Joachim Baeten vervolgt: "Als ze geen wereldkampioen spelen, drinken we daar ook op."

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Bernard Vanneuville

bernard.vanneuville@focus-wtv.be

Bernard Vanneuville
Niels Jonckheere
Bier aan Zee

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