Naast bierproevers trok het evenement ook heel wat voetbalsupporters aan. Sommigen waren al vroeg aanwezig in de overtuiging dat de Rode Duivels overdag speelden. "We hadden ons vergist. We dachten vanmorgen om 9 uur dat de Belgen speelden, maar het is vanavond om 9 uur", lacht supporter Joël Herman. Joachim Baeten vervolgt: "Als ze geen wereldkampioen spelen, drinken we daar ook op."