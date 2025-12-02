13°C
Bezoe­kers ont­dek­ken kas­teel Wij­nen­da­le via nieu­we the­a­ter­wan­de­ling Kerst­ma­gie’

Op het kasteel in Wijnendale bij Torhout vond dit weekend de première plaats van 'Kerstmagie'. Dat is een theaterwandeling waarbij de bezoekers het kasteel in kerstsfeer kunnen ontdekken. 

De rode draad doorheen het verhaal is he geheim van Leeuwenhart. De bezoekers moeten voorkomen dat het uitdooft. Zo'n 90 mensen werken voor en achter de schermen om het spektakel in goede banen te leiden. De bezoekers vinden het leuk om op die manier het kasteel te ontdekken: "We zijn hier nog nooit geweest maar het is wel heel mooi om het allemaal eens te zien. Dat is wel heel mooi."


Bernard Vanneuville

Bernard Vanneuville
Gianni Seeuws

