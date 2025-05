De elektrische shuttle werd in juli 2023 gelanceerd om het openbaar vervoersaanbod van De Lijn in het stadscentrum aan te vullen. “De shuttle is een belangrijke aanvulling op het openbaar vervoer, vooral voor wie dagelijks in Brugge moet zijn”, aldus De fauw.

Senioren moeten geen pas aanvragen en kunnen gratis mee op vertoon van hun identiteitskaart. De stad voorziet met het nieuwe systeem ook in betere controle en een vlottere instap.