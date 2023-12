In een appartement waren er problemen met een kacheltje ontstaan. Er kwam veel rook vrij die zich verspreidde en dat zorgde er uiteindelijk voor dat het brandalarm afging in het gebouw. De bewoners moesten even wachten in de ondergrondse parking en garage tot de brandweer het veilig verklaarde om opnieuw naar binnen te gaan. De interventie duurde maar even en de bewoners konden na een half uurtje terug genieten van hun kerstmaal.