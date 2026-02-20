“Bewoners moeten minder naar het ziekenhuis”: AZ Delta deelt expertise met 70 woonzorgcentra
AZ Delta in Roeselare werkt samen met 70 woonzorgcentra om de zorg voor ouderen te verbeteren. Via praktische opleidingen, zoals het toedienen van antibiotica via infuus, kunnen bewoners vaker in hun woonzorgcentrum blijven.
In AZ Delta krijgen verpleegkundigen uit woonzorgcentra praktische opleidingen, onder meer over het intraveneus toedienen van antibiotica. Dat is een handeling die normaal in het ziekenhuis gebeurt, maar nu ook in sommige woonzorgcentra kan worden toegepast.
“In die zin is dit heel leerzaam voor ons”, zegt Lindsay Vandenbussche, verpleegkundige bij WZC Westerlinde in Roeselare. “De bewoner moet zo minder naar het ziekenhuis om medicatie te krijgen en moet daar dus ook minder lang blijven.”
Meerwaarde
Ook voor Tom Hemeryck van WZC De Zilverberg is de opleiding een meerwaarde. “In het woonzorgcentrum werken we eigenlijk nooit met intraveneuze toediening. Het is interessant dat we daarin een stap vooruitzetten en het vertrouwen krijgen om dat zelf toe te passen.”
De samenwerking is het resultaat van twee jaar overleg tussen het ziekenhuis en in totaal 70 woonzorgcentra. Naast antibiotica kwamen ook thema’s als tandzorg, dementie en palliatieve zorg aan bod.
“We hebben structureel overleg met de woonzorgcentra waarbij we altijd polsen waar er nood aan is en hoe wij kunnen ondersteunen”, zegt Melissa Riviere van AZ Delta. “Van daaruit worden experten uit het ziekenhuis aan de projecten toegewezen.”
Volgens AZ Delta is de samenwerking een voorbeeld van medische kruisbestuiving, met als doel een betere en meer toegankelijke zorg voor ouderen in de regio.