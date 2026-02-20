“We hebben structureel overleg met de woonzorgcentra waarbij we altijd polsen waar er nood aan is en hoe wij kunnen ondersteunen”, zegt Melissa Riviere van AZ Delta. “Van daaruit worden experten uit het ziekenhuis aan de projecten toegewezen.”

Volgens AZ Delta is de samenwerking een voorbeeld van medische kruisbestuiving, met als doel een betere en meer toegankelijke zorg voor ouderen in de regio.