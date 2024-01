"Al vier jaar is onze straat de ‘werfstraat’ voor de werken op de Dikkebusseweg. Daardoor is het eerste deel van de straat volledig beschadigd. Er zijn ook tal van putten in de weg en de bermen worden al twee jaar niet meer gemaaid, wat de zichtbaarheid voor fietsers en voetgangers soms onmogelijk maakt. We hopen dat onze straat na de werken hersteld wordt", aldus bewoner Roos Bauden.



Bauden is ook niet te spreken over de werken om de oeverbegroeiing te verwijderen op de vaart Ieper-Komen. Daardoor zouden alle bermen stuk gereden zijn en de straat omgevormd tot een "ware modderpoel".



"Vorige jaren mailde ik hierover, maar er werd nooit iets ondernomen. Het gaat van kwaad naar erger. Ik hoop dat we in de nabije toekomst mogen uitkijken naar een vernieuwde of herstelde straat waarin ook de zwakke weggebruiker een plaats krijgt", voegt ze er nog aan toe.