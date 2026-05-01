De herdenking vond onder meer plaats in Hotel Du Parc in Oostende, tijdens de oorlog het hoofdkwartier van de Duitse bezetter. Verschillende aanwezigen brachten er het verhaal van familieleden die actief waren in het verzet.

Zo vertelde schepen Vanessa Vens over haar grootvader Roger De Wispelaere, die als jonge verzetsstrijder werd opgepakt door de Gestapo en uiteindelijk in Duitsland gevangen zat.

In Oostende zijn elf nieuwe struikelstenen onthuld, als blijvende herinnering aan slachtoffers van het naziregime.