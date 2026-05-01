Bevrijding herdacht — Herr Seele: “Grootvader als verzetsstrijder onthoofd”
Op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen, ook in scholen, is de 81ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Hoewel 8 mei al meer dan 50 jaar geen officiële feestdag meer is in België, blijft de datum voor velen symbolisch belangrijk.
De 8 mei-coalitie pleit al langer om van Bevrijdingsdag opnieuw een officiële feestdag te maken. In Oostende zet de beweging verzetsstrijders in de kijker met zogenoemde struikelstenen. “Het is belangrijk dat we blijven herinneren dat de democratie het gehaald heeft van het fascisme”, zegt Pol Degrave van de 8 mei-coalitie West-Vlaanderen.
Duits hoofdkwartier
De herdenking vond onder meer plaats in Hotel Du Parc in Oostende, tijdens de oorlog het hoofdkwartier van de Duitse bezetter. Verschillende aanwezigen brachten er het verhaal van familieleden die actief waren in het verzet.
Zo vertelde schepen Vanessa Vens over haar grootvader Roger De Wispelaere, die als jonge verzetsstrijder werd opgepakt door de Gestapo en uiteindelijk in Duitsland gevangen zat.
In Oostende zijn elf nieuwe struikelstenen onthuld, als blijvende herinnering aan slachtoffers van het naziregime.
Herr Seele: "Mijn grootvader werd onthoofd"
Ook kunstenaar Herr Seele getuigde over zijn grootvader Theofiel Pannecoucke uit Lichtervelde, die in het verzet zat en in 1944 in Duitsland werd geëxecuteerd. "Mijn grootvader zat in het verzet, in het geheime leger van Lichtervelde en is in 1942 door de Gestapo opgepakt in Torhout. Mijn moeder was de laatste kroongetuige, die was daarbij."
"Mijn grootvader zat geboeid op een stoel, mijn moeder heeft hem nog eten en drinken gegeven. Die gevangenen zijn dan op tocht gegaan door Duitsland. Zij reden als gevangenen op een soort spooktrein door Duitsland. Niemand wist wie daarin zat, waar ze naartoe gingen. "
"Er was geen contact met Torhout en Lichtervelde. En zo zijn ze van Bochum naar Essen, Esterwegen, naar Wolfenbütel gegaan. En in Wolfenbütel zijn die veertien verzetslui in 1944 allemaal onthoofd."