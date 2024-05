Bezoekers vinden in Torhout voorbeelden van eettafels of zetels om hun tijd buiten wat aangenamer te maken. Daarnaast is ook het seizoen voor de buitenkeuken en barbecues begonnen. Kenners geven advies om buiten creatiever te koken en verschillende klassen aan barbecues proberen kleinere of grotere grillfanaten te overtuigen. De organisatie heeft verder aan de trouwe viervoeter van de klanten gedacht. Zij kunnen aan de hondenbar passeren of allerlei speeltjes testen in de loopweide. De Torhoutse Paardenmarkt heeft ook een stand op het evenement. Wie aandachtig kijkt, herkent nog alpaca's, schapen, ganzen en meer.