Aan de UNESCO-rotonde in Brugge liggen twee massieve betonnen tunnelelementen klaar die de komende weken op hun plaats geschoven worden. Ze vormen de basis van een nieuwe veilige onderdoorgang voor fietsers en voetgangers onder de ring.

“De weekends van 7 en 14 november schuiven we de betonnen elementen onder de ring,” zegt Eveline Vandecaetsbeek van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Dat betekent dat er per weekend één rijrichting wordt afgesloten. We doen dit ’s nachts om de verkeershinder zo veel mogelijk te beperken.” Al gaat het inschuiven van de constructies niet zonder overlast.

