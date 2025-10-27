Betonnen tunnel voor fietsers en voetgangers binnenkort onder Brugse ring geschoven
De komende twee weekends zal er heel wat verkeershinder zijn op de Brugse ring ter hoogte van de UNESCO-rotonde. Dan schuift het Agentschap Wegen en Verkeer twee betonnen tunnelelementen onder de ring voor een nieuwe fiets- en voetgangersdoorgang. Om de hinder te beperken, gebeuren de werken vooral ’s nachts.
Aan de UNESCO-rotonde in Brugge liggen twee massieve betonnen tunnelelementen klaar die de komende weken op hun plaats geschoven worden. Ze vormen de basis van een nieuwe veilige onderdoorgang voor fietsers en voetgangers onder de ring.
“De weekends van 7 en 14 november schuiven we de betonnen elementen onder de ring,” zegt Eveline Vandecaetsbeek van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Dat betekent dat er per weekend één rijrichting wordt afgesloten. We doen dit ’s nachts om de verkeershinder zo veel mogelijk te beperken.” Al gaat het inschuiven van de constructies niet zonder overlast.
“Vooraf moeten we damwanden inslaan. Dat zorgt voor geluid en trillingen, vooral van vrijdagnacht op zaterdagnacht.”
Komend weekend is er geen verkeer mogelijk van ’t Zand richting station. Het weekend daarna is het omgekeerd. De parking bij het station blijft wel bereikbaar.
Na deze fase blijft de doorgang nog even afgesloten. De afwerking van de tunnel en de aanleg van de paden volgen in de komende maanden. Tegen maart of april volgend jaar zou de nieuwe fiets- en voetgangerspassage klaar zijn — een belangrijke stap in de herinrichting van de Brugse stationsomgeving.