"We zien vooral een sterke stijging bij woninginbraak, autodiefstal en winkeldiefstal", zegt Melissa Depraetere.



"Je veilig voelen in je eigen huis, op straat of in de winkel. Dat is basis. Onze politiediensten doen wat ze kunnen. Maar eenmaal terug de grens over, wordt de Noord-Franse criminelen amper nog iets in de weg gelegd. Om de West-Vlaming te beschermen moeten we een betere medewerking eisen van de Franse politiediensten. Het wordt tijd dat minister Verlinden op tafel klopt bij haar Franse collega".