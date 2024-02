Het ongeval speelde zich rond 22u af in de Kemmelstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Hooghofstraat. De bestuurder was een 24-jarige vrouw afkomstig uit Heuvelland. Ze liep verwondingen op aan het hoofd en was nog in staat om uit haar auto te geraken. Ze is naar het ziekenhuis gebracht en liep voor de rest geen zware verwonding op. Er raakten ook geen andere wagens betrokken bij het ongeval.

Het voertuig zelf werd ondertussen getakeld en is perte totale door de frontale botsing.