Bestuur­der van 89 gered van onder­koe­ling nadat hij in de gracht rijdt

Verkeersongeval

In Heuvelland is een man van 89 uit zijn auto gered nadat hij in een gracht was beland. De brandweer kon hem redden van onderkoeling.

De tachtiger belandde met zijn auto op zijn zij in de Douvebeek, langs de Noordhoekstraat. De auto lag met de bestuurderskant in het water. De man van 89 raakte niet uit zijn auto. Een toevallige voorbijganger zag de auto in de gracht liggen en alarmeerde de hulpdiensten.

De man van 89 is uiteindelijk gered. Er was geen gevaar voor verdrinking, maar de man had het wel koud.

De redactie
Ongeval

