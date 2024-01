Even na drie uur reed een personenwagen ter hoogte van de Heernisstraat van de weg en crashte die frontaal tegen een boom. Door de klap stond het voertuig in brand en bevond het zich op het midden van de weg. De bestuurder kon niet meer uit het voertuig stappen en overleed in de wagen die quasi volledig uitbrandde. De Leopoldsvaart-Noord was door het accident een tijd lang afgesloten. Een verkeersdeskundige deed ter plaatse onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval. De eerste vaststellingen wijzen erop dat er geen andere voertuigen bij betrokken waren. Over de identiteit van het slachtoffer wil het parket nog niets kwijt.