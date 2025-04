Het ongeval gebeurde op de hoek van de Veldstraat en Zegestraat. Een bestuurder verloor in de late namiddag de controle over het stuur en belandde tegen de garage van een huis. Dat veroorzaakte een groot gat.

In de pick-uptruck zaten ook twee passagiers, maar niemand was gewond. De bestuurder was wel onder invloed van alcohol en moest zijn rijbewijs afgeven.

De brandweer heeft de muur gestut en maakte het gat dicht.