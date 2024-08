Rond tien uur vrijdagavond reed een auto, waarin zes Polen zaten, op een boom in op de rotonde van de Noorderring bij Vlamertinge. Het voertuig was onderweg in de richting van Poperinge. De boom ligt door de klap in stukken uiteen op het gras. In het midden van het rondpunt staat 'The War Horse Memorial', een monument voor de paarden die sneuvelden op het slagveld in de Eerste Wereldoorlog.