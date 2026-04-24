Bestuur­der licht­ge­wond na zwaar onge­val met BMW in Avelgem

In Kerkhove (Avelgem) is maandagmiddag een 60-jarige man lichtgewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval. Het incident gebeurde rond 15 uur op de Bruggesteenweg. De bestuurder, afkomstig uit Avelgem, reed met zijn BMW richting het centrum van Kerkhove toen hij om nog onduidelijke redenen de controle over het stuur verloor.

De wagen week van zijn koers af en raakte eerst een boom aan de linkerkant van de weg. Vervolgens botste het voertuig aan de overkant tegen een elektriciteitskast en nog een boom. Uiteindelijk kwam de wagen dwars over de rijbaan tot stilstand.

Brandweer bevrijdt bestuurder

Door de hevige klap werden de airbags geactiveerd. De brandweer moest ter plaatse komen om de bestuurder uit zijn voertuig te bevrijden. Nadat de deur werd opengeknipt, kon de man zelf uit de wagen stappen.

Hij werd nadien met een ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn verwondingen zijn licht.

Hinder op Bruggesteenweg

Bij het ongeval waren geen andere weggebruikers betrokken. De BMW liep zware schade op en werd getakeld.

Het verkeer op de Bruggesteenweg ondervond geruime tijd hinder. Bestuurders moesten beurtelings langs het ongeval passeren, wat voor vertraging zorgde op de verbindingsweg tussen Anzegem en Avelgem.

Taalfout opgemerkt?

