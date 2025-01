Rond 7.00 uur deze ochtend reden de twee voertuigen frontaal op elkaar in. Wellicht week een van de twee bestuurders van z’n rijvak af, en botste zo op het andere voertuig. De schade aan de wagen was enorm, maar als bij wonder liep de 70-jarige bestuurder enkel lichte verwondingen op. Hij kon de verhakkelde wagen op eigen kracht verlaten, maar werd toch uit voorzorg naar het ziekenhuis van Veurne overgebracht. De bestuurder van de vrachtwagen raakte niet gewond.

De brandweer kwam ter plaatse om weggeslingerde brokstukken van de weg te halen. Door het ongeval was er ook een tijdlang hinder tussen Veurne en Koksijde.