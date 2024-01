De man was net vertrokken uit zijn woning toen hij onwel werd. Zijn wagen, een Volvo, reed tegen de voorgevel van een woning in de Sportlaan. De voorgevel van de huurwoning heeft behoorlijk wat schade. De bewoonster van de woning had net haar vijfjarig zoontje voor de televisie gezet, toen de wagen in het huis reed. De inwoners kwamen er met de schrik van af.