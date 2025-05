Even voor 18 uur was een dikke rookpluim te zien aan de Vlaanderenlaan. Bij het ontstaan van de brand was niemand op het terrein aanwezig. De brandweer van zone Westhoek rukte uit met versterking en zette een tankwagencircuit op om voldoende bluswater aan te voeren.

“De vlammen bleven grotendeels buiten,” aldus officier Wim Top. “Een poort, een lokaal en de luifel liepen lichte schade op.” Na een halfuur was het vuur onder controle.