Het ongeval gebeurde rond 14u vanmiddag op de Ringlaan in Lichtervelde. De bestelwagen week van de weg af en botste op een boom.

De chauffeur zat vast in het voertuig. De brandweer moest het slachtoffer bevrijden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is zwaargewond maar niet kritiek.

Hoe het ongeval gebeurde, is voorlopig niet duidelijk. De politie is een onderzoek gestart.