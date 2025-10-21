13°C
Nieuws
Nieuwpoort

Bestel­wa­gen onder vracht­wa­gen in Nieuw­poort: bestuur­der overleden

Vanmiddag rond drie uur is een dodelijk ongeval gebeurd in Nieuwpoort.

Het ongeval gebeurde op de Brugse Steenweg, ter hoogte van de Uniebrug over de IJzer. Een vrachtwagen geladen met grind kantelde op de helling van de brug. Een voorbijrijdende bestelwagen kwam daarbij onder het gevaarte terecht. Voor de chauffeur van de bestelwagen, een man van 36, kwam alle hulp te laat.

Het parket stuurt een deskundige ter plaatse om na te gaan wat er precies is misgelopen. 

De Brugse Steenweg is ter hoogte van de brug in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer.

Foto VKO Nieuwpoort1
Foto VKO Nieuwpoort2
Ongeval
Ongeval2
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Ongeval

