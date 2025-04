Op de Expresweg in Brugge is zaterdagvoormiddag rond 11.00 uur een bestelwagen volledig in vlammen opgegaan. De bestuurder merkte net op tijd rook op onder de motorkap en kon zijn voertuig nog veilig aan de kant zetten. Samen met zijn passagier verliet hij de bestelwagen, waarna het vuur snel om zich heen greep.