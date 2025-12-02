Het Beschermcomité, opgericht in 2009 om de Vleugels in Klerken te ondersteunen, breidde zijn focus in 2022 uit naar andere organisaties met maatschappelijke noden. “De steun maakt extra activiteiten mogelijk en is tegelijk een waardering voor het vaak stille werk dat deze organisaties leveren”, aldus Yserbyt.

Met de opbrengst van deze editie worden in 2026 vijf goede doelen gesteund: de Vleugels (Klerken), LISA – Lions Student Aid, De Living (Deerlijk), Basisschool Sint-Jozef (Kortrijk) en Warriors Against Cancer (Marke). Elk van hen ontvangt financiële ondersteuning om hun werking en impact te versterken.

