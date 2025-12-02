14°C
Kuurne Houthulst

Bescherm­co­mi­té De Vleu­gels haalt 45.000 euro op voor goe­de doelen

Ter engelen

De 14de Nacht ter Engelen van Beschermcomité De Vleugels in Kuurne heeft dit jaar bijna 45.000 euro opgeleverd voor vijf goede doelen De opbrengst kwam uit sponsoring, de verkoop van champagne en wijn en een kunstveiling, en gaat integraal naar de geselecteerde projecten.

Het Beschermcomité, opgericht in 2009 om de Vleugels in Klerken te ondersteunen, breidde zijn focus in 2022 uit naar andere organisaties met maatschappelijke noden. “De steun maakt extra activiteiten mogelijk en is tegelijk een waardering voor het vaak stille werk dat deze organisaties leveren”, aldus Yserbyt.

Met de opbrengst van deze editie worden in 2026 vijf goede doelen gesteund: de Vleugels (Klerken), LISA – Lions Student Aid, De Living (Deerlijk), Basisschool Sint-Jozef (Kortrijk) en Warriors Against Cancer (Marke). Elk van hen ontvangt financiële ondersteuning om hun werking en impact te versterken.

De redactie

