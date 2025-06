AZ Groeninge in Kortrijk organiseert de ‘Week van de Presente Zorg’. De zorg is grotendeels gestandaardiseerd met procedures. Maar AZ Groeninge zet verscheidene initiatieven op, waarbij het zorgpersoneel zich inleeft de situatie van de patiënt. Dat is belangrijk om te leren omgaan met de mens achter de patiënt. Gisteravond gaf stand-up comedian Bert Kruismans een humoristische kijk op zijn ervaring als patiënt in een ziekenhuis.