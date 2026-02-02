Op 31 december vorig jaar verloren in Brugge 70 personen hun recht op een werkloosheidsuitkering. Uit een eerste analyse van de cijfers van januari blijkt dat slechts 24 procent van deze groep zich effectief heeft gemeld bij het Sociaal Huis in de Hoogstraat 9 in Brugge. Concreet werden 17 dossiers onderzocht. Hiervan werd in 15 gevallen een recht op leefloon toegekend, de andere twee gevallen kwamen er niet voor in aanmerking. De gemiddelde leeftijd van de aanvragers ligt hoog, namelijk 57 jaar. Dat het merendeel van de getroffenen ouder is, wijst op een specifieke kwetsbaarheid op de arbeidsmarkt voor deze groep.



Het feit dat driekwart van de doelgroep zich nog niet gemeld heeft, ziet OCMW Brugge niet als een geruststelling, maar eerder als een risico. “Het baart me zorgen dat tot nu toe slechts 24 procent de weg vond naar het Eerste Onthaal in de Hoogstraat", klonk het bij schepen van Sociale Zaken en Welzijn Pablo Annys. "Natuurlijk is het belangrijk om langdurige werkloosheid aan te pakken. Maar snijden in uitkeringen helpt mensen niet aan een job. Het vergroot vooral armoede, stress en gezondheidsproblemen, en verschuift mensen van het ene systeem naar het andere. Zo maak je kwetsbare mensen nog kwetsbaarder, net wanneer ze energie en ruimte nodig hebben om te solliciteren, zich te verplaatsen, opleidingen te volgen en een netwerk uit te bouwen. Met een lege bankrekening lukt dat gewoon niet.”

Schaamte

De maatschappelijke diensten vermoeden dat verschillende factoren meespelen in de lage aanmeldingscijfers. Schaamte is een drempel, maar ook onwetendheid speelt een rol. Sommige mensen beseffen pas begin februari, wanneer de uitbetaling van de uitkering achterwege blijft, dat hun inkomen effectief is weggevallen. Hierdoor riskeren zij een periode zonder enig inkomen te vallen. OCMW Brugge lanceert daarom een warme maar dringende oproep: wie zijn uitkering verliest, wacht best niet te lang.

