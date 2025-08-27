Stad Brugge verscherpt de regels rond toeristische wandelingen. Vanaf maart zullen er maximum twintig mensen mogen deelnemen aan een gidstour. "Zo willen we de drukte op de binnenstad ontlasten", zegt schepen Minou Esquenet.
Sinds 2018 geldt er in Brugge een gedragscode voor gidsen. Zo wil de stad ronselpraktijken, misleidende reclame, geluidsoverlast en niet-respectvol gedrag aan banden leggen. "Deze maatregelen blijken vandaag niet meer te volstaan", zegt Brugs schepen van Toerisme Minou Esquenet.
"De bezoekersaantallen blijven groeien en de groepen dagtoeristen - soms tot 70 personen - worden alsmaar groter. Dat zorgt soms voor overlast of potentiële conflicten."
Verbod op stil staan
Daarom scherpt Brugge haar politieverordening aan door een maximum van twintig deelnemers per gids toe te laten. Bovendien geldt er een verbod om stil te staan in drukke straten en bruggen, zoals in de Stoofstraat, Wijngaardstraat, Wijngaardbrug, Walstraat, Bonifaciusbrug, Blinde Ezelstraat en Breidelstraat, het Begijnhof, de publiek toegankelijke binnenpleinen van de Brugse godshuizen en binnen een perimeter van tien meter rondom de klosken van de rederijen van de rondvaartboten.
Nu al geldt een verbod om zitbanken, vuilnisbakken en lantaarnpalen te gebruiken om deelnemers aan een wandeling toe te spreken. Dit wordt uitgebreid naar de muren van bruggen en de kademuren van de reien. De nieuwe maatregelen gaan in vanaf 1 maart 2026.