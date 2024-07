Wie gisteren kwam voor het spektakel in de lucht bleef op zijn honger zitten. Het weer was spelbreker voor de eenmotorige vliegtuigen. Alle toestellen bleven aan de grond. “We hebben toch windstoten tot 35 knopen, dat is bijna 70 kilometer per uur. We hebben dan maatregelen genomen wat ook normaal is”, aldus organisator Johan De Block.