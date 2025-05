Investeerders en schuldeisers worden meegezogen in het faillissement van het W-Festival. Naar schatting zijn er zo’n 15.000 tickets verkocht, maar de gedupeerden willen transparantie over de financiële toestand van de festivalorganisatie afdwingen.“Dat doen we deels via een juridische strijd. Los daarvan willen wij bereiken dat mensen opnieuw met vertrouwen tickets in voorverkoop kunnen kopen, voor welk festival dan ook”, zegt Natalie Cantaert van ‘Winner’s Day’.

Er is momenteel geen duidelijkheid over de inkomsten uit voorverkoop, sponsoring en standhuur die het W-Festival ontving. Van fraude is voorlopig geen sprake, maar het gebrek aan transparantie roept veel vragen op.