De speurders legden een criminele organisatie bloot die op grote schaal cocaïne verhandelde in België en Frankrijk. Ze werd aangestuurd vanuit Marokko. "In België en Frankrijk was de handel in handen van tussenpersonen die instonden voor de geldstroom, het witwassen van de criminele gelden en de verkoop van cocaïne", zo meldt het parket. "De drugs werden opgeslagen in woningen in Menen, Waregem en Noord-Frankrijk. Voor het transport van het geld en de drugs werden koeriers in België en Frankrijk geronseld en aangestuurd. Ze maakten gebruik van voertuigen met verborgen ruimtes."

De bende zou 1,2 ton cocaïne verhandeld hebben in de regio Kortrijk-Harelbeke-Waregem. Bij huiszoekingen in België en in Noord-Frankrijk werden acht mensen gearresteerd, van wie zes verdachten zijn aangehouden.