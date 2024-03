"Bij verder onderzoek kwam de bende, naast feiten in Oostende, ook naar voor in andere steden voor gelijkaardige diefstallen in Brugge, Kortrijk en Leuven. De feiten zouden hebben plaatsgevonden tussen eind oktober 2022 en eind mei 2023."

Verdachten zijn 2 vrouwen en een man

Op dit ogenblik zitten twee van de drie verdachten in voorhechtenis. De derde verdachte zit momenteel een straf uit in Oostenrijk."

"Hardnekkig probleem"

“Gauwdiefstallen blijven een hardnekkig probleem”, vertelt korpschef Philip Caestecker.



“Mensen zijn soms verstrooid of sluiten hun tas niet goed af waardoor gauwdieven hun kans schoon zien. We roepen op om handtassen steeds te sluiten en aan de voorkant van je lichaam te dragen.



Daarnaast is het ook enorm belangrijk om aangifte te doen van diefstal. Ook al is er geen nadeel en zijn er geen spullen gestolen, doe het toch want het kan een meerwaarde zijn voor het onderzoek naar gelijkaardige feiten. Een gewaarschuwd persoon is er twee waard.”