26 erkende dierenasielen in West-Vlaanderen krijgen samen 158.500 euro structurele steun van Vlaams Dierenminister Ben Weyts. Het bedrag is onderdeel van een bredere Vlaamse inspanning om dierenwelzijn te versterken. Sinds de invoering van de steunmaatregel in 2021 is het totale budget met bijna 30% gestegen.