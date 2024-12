Hoewel Donald Debel een indrukwekkende sportcarrière kende, is hij in Ardooie vooral gekend als belleman. Sinds 2009 is hij ook lid van de prestigieuze Gilde der Bellemannen. Burgemeester Véronique Buyck noemt hem een "unieke ambassadeur van de gemeente". “Hij is de meest originele vorm van citymarketing, het beste exportproduct van Ardooie”, voegt ze daar nog aan toe.

Debel is duidelijk geëmotioneerd door deze erkenning. "Zo'n ster, speciaal voor mij, ik vind dat fantastisch", zegt hij. "Dit is een beloning voor wat ik allemaal deed. Maar ik draag ze ook op aan de vorige burgemeester en mijn echtgenote die mij in alles steunt."