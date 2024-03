Studenten Sport en Bewegen van Howest en van de Nederlandse hogeschool Arnhem en Nijmegen nemen het tegen elkaar op in de eerste Be-Ne Cup Exergaming op de sportinnovatiecampus in Brugge. Het gaat dus om computergames, waarbij deelnemers moeten ‘bewegen’. De bedoeling is dan ook om meer jonge mensen via gaming aan te zetten tot sporten. De markt van de exergames groeit momenteel heel sterk.