Europa voert nu missies uit in de Rode Zee om het handelsverkeer te vrijwaren. België neemt deel aan de missies door een van de fregatten in te zetten. De Louise-Marie vertrok zondag op missie vanuit Zeebrugge in aanwezigheid van de minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS). Het schip zal worden ingezet om containerschepen op de vaarroute in de Rode Zee te beschermen.

De Houthi-rebellen uit Jemen voeren sinds eind vorig jaar aanvallen uit op containerschepen in de Rode Zee. De Houthi's willen de handel op zee treffen en zo de druk op het Westen verhogen om in te grijpen in het conflict tussen Israël en Palestina. De Houthi's steunen zo naar eigen zeggen de Palestijnen.

Op vraag van de linkse partijen wordt de inzet van het fregat gekoppeld aan een concreet standpunt van België in het conflict tussen Israël en Palestina. België wil daarbij oproepen tot een staakt-het-vuren en de start van een humanitaire corridor.

Verder wordt het fregat ook ingezet in de Straat van Hormuz, tussen Iran en de Golf van Oman. De operatie werd in 2020 al opgezet als reactie op de toenemende onveiligheid en instabiliteit in de Golf van Oman en de Straat van Hormuz. Negen Europese landen nemen nu deel aan de operatie.

Het fregat vertrekt eerst voor enkele weken training en wordt dan ingezet in de Rode Zee om daarna ook naar de Straat van Hormuz te varen.