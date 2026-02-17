18°C
Zeebrugge

Bel­gië impor­teert record­hoe­veel­heid Ame­ri­kaans gas via Zeebrugge

2022-05-03 00:00:00 - Recordhoeveelheid vloeibaar LNG-gas geleverd in Zeebrugge

Nog nooit heeft ons land zoveel gas uit de Verenigde Staten gehaald als vorig jaar. In de invoerterminal van gasnetbeheerder Fluxys in Zeebrugge is op één jaar tijd evenveel Amerikaans gas gelost als het totaal van de drie voorafgaande jaren samen.

Het gaat om meer dan 55 terawattuur aan vloeibaar gas uit de VS. Dat is goed voor meer dan een derde van het totale verbruik bij gezinnen en bedrijven in ons land. Een deel van het gas is ook voor andere landen in Europa bestemd. De cijfers van de federale overheidsdienst Economie tonen aan dat onze afhankelijkheid van Amerikaans gas dus verder toeneemt.

Kate Baert

kate.baert@focus-wtv.be

Kate Baert
Haven Zeebrugge

