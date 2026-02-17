Het gaat om meer dan 55 terawattuur aan vloeibaar gas uit de VS. Dat is goed voor meer dan een derde van het totale verbruik bij gezinnen en bedrijven in ons land. Een deel van het gas is ook voor andere landen in Europa bestemd. De cijfers van de federale overheidsdienst Economie tonen aan dat onze afhankelijkheid van Amerikaans gas dus verder toeneemt.