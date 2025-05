De deelnemers trekken door duinen en bossen, langs dijken en havengebied en over het strand. Elk jaar wisselt de wandelrichting en zaterdag is die van west naar oost. De ervaren wandelaars die 80 kilometer wandelen, onder wie federaal minister voor Mobiliteit Jean-Luc Crucke, starten om 4.30 uur 's ochtends op het Koningsplein in De Panne. Zij worden voor 23.30 uur aan de finish op het Evenementenstrand in Knokke-Heist verwacht.

Deze keer staat er voor het eerst een tocht van 60 kilometer op het programma, met start in Nieuwpoort. De 42 kilometer, met vertrek in Oostende, is met 3.900 wandelaars de populairste afstand. Voor de 25 kilometer verzamelen de deelnemers in De Haan en de familiewandeling van 10 kilometer is een luswandeling met start en finish in Knokke-Heist.

"De AG Belgian Coast Walk is een wandelfestival geworden", zegt Greg Broekmans van Golazo. "Met verschillende startplaatsen, een prachtig parcours en uitgebreide bevoorradingen. Wandelevents worden steeds populairder. Opvallend is dat 67 procent van de deelnemers vrouwen zijn. We zien ook een meer jonger publiek voor dit soort wandeluitdagingen kiezen."