Welke rol kunnen bedrijven spelen in de strijd tegen wateroverlast en droogte? Ze spelen in de toekomst in elk geval een belangrijke rol in dat verhaal, zegt het Vlaams project Vlaanderen Waterproof. Dat heeft in Tielt een belevingscontainer geplaatst op bedrijventerrein Tielt Noord, die bedrijven kennis laat maken met de problemen én de oplossingen.