De monitoring van de jonge ooievaars gebeurt al zes jaar. Van de dertig vogels die sinds de start van het project een zender kregen leven er nog zes. Vooral de eerste twee levensjaren hebben ze het moeilijk.

"Een hoog percentage, ruim de helft van de jonge ooievaars wordt niet oud genoeg om zelf tot broeden over te gaan. Dat is eigenlijk niet abnormaal. In de natuur is sterfte in de natuur bij jonge vogels voor ze zelf aan het broeden kunnen deelnemen heel normaal. Je hebt dus als ooievaar een combinatie nodig van goeie genen en geluk", legt onderzoeker Wouter Faveyts uit.