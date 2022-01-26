De zaak draait rond een dodelijke val in de nacht van 26 januari 2022. Toen viel het slachtoffer op de terugweg van een cafébezoek in een diepe werfput op de Korenmarkt. De brandweer snelde ter plaatse om de man uit de put te halen, maar hij overleed een dag later.

Al gauw bleek dat de werfput slecht was aangeduid en niet voldoende beveiligd. "Voor ons is het duidelijk", zegt adovcaat Pieter Soens namens een van de broers van het slachtoffer. "Was de put beter beveiligd, dan was er geen dodelijk slachtoffer te betreuren. Zelfs de raadsman van een van de klaagden gaf aan dat een ongeval onvermijdelijk was."