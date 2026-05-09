Schepenen Griet Ameye en Jonas Haerinck op de plaats waar het nieuwe veld zal komen
Maandag start een archeologisch onderzoek op domein Hernieuwenburg in Wielsbeke. Daarmee geeft het gemeentebestuur van Wielsbeke het officiële startschot voor de aanleg van een kunstgrasveld op het sportdomein.
Na het archeologisch onderzoek neemt aannemer Stadsbader de werken over. De planning voorziet dat het nieuwe terrein klaar moet zijn tegen het bouwverlof in juli. Het totale kostenplaatje van het project bedraagt 625.000 euro.
Het nieuwe kunstgrasveld dient in de eerste plaats als thuisbasis voor KSC Wielsbeke, maar zal ook beschikbaar zijn voor andere clubs en gebruikers. Het gemeentebestuur ziet de werken bovendien als een eerste stap in een ruimer toekomstverhaal voor Hernieuwenburg. De komende jaren staan ook de aanleg van een recreatiezone op de site van de oude sporthal en de heraanleg van de parking op de planning.