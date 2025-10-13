Roeselare heeft als eerste stad in Vlaanderen een vrijwilligerskorps samengesteld. Alles samen gaven 124 gemeenten aan dat ze interesse hebben in de oprichting van een gemeentelijk vrijwilligerskorps. Ook Beernem, maar na een meeting met onder andere de gouverneur blijkt dat er nog heel wat onduidelijkheden zijn. Een voorbeeld daarvan zijn de verzekeringen. De gemeente Beernem wil dat eerst uitzoeken alvorens een korps op te richten. Begin december buigt de veiligheidscel van de gemeente zich over het onderwerp.