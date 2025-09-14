Foto: Facebook - Jos Sypré
De oude steenbakkerijsite in Oedelem bij Beernem krijgt een nieuwe bestemming: de gemeente wil er een park met bos aanleggen. gronden zijn aangekocht maar eerst moet de bodem nog grondig worden gesaneerd. Het terrein is namelijk lange tijd als stortplaats voor huisvuil gebruikt.
“Pas na een positief bodemonderzoek door OVAM wordt de aankoop definitief,” zegt burgemeester Jos Sypré. De aanleg van het park is ook mogelijk door een subsidie van ruim 300.000 euro van de Vlaamse overheid. De eerste bomen komen nog vóór de zomer van 2027. Van de voormalige steenfabriek blijft één element behouden: de machinekamer met een zeldzame motor uit 1986, die beschermd erfgoed is.
N-VA bezorgd over ontsluiting
N-VA Beernem waarschuwt voor de ontsluiting en visuele toegankelijkheid van de site. “Een deel van het terrein wordt niet aangekocht. Als daar appartementen komen, kan de ruimtelijke samenhang en zichtbaarheid van de site sterk beperkt worden,” zegt fractieleider Gijs Degrande.
Degrande Hij pleit voor zorgvuldige beoordeling van toekomstige bouwprojecten en benadrukt het toeristisch en historisch potentieel van de site: een groen rustpunt en trekpleister langs wandelnetwerken en trage wegen.
Nieuwe publieke ruimte
Met de aankoop en de geplande herinrichting wil Beernem zowel erfgoed behouden als de site transformeren tot een publiek toegankelijke, groene ruimte voor Oedelem.