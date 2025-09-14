“Pas na een positief bodemonderzoek door OVAM wordt de aankoop definitief,” zegt burgemeester Jos Sypré. De aanleg van het park is ook mogelijk door een subsidie van ruim 300.000 euro van de Vlaamse overheid. De eerste bomen komen nog vóór de zomer van 2027. Van de voormalige steenfabriek blijft één element behouden: de machinekamer met een zeldzame motor uit 1986, die beschermd erfgoed is.

