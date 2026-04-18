Beer­kar kan­telt tegen woning in Woes­ten, huis voor­lo­pig onbewoonbaar

In het centrum van Woesten bij Vleteren is een beerkar omgekanteld tegen een woning op het kruispunt van de N8 en de Poperingestraat. Er vielen geen gewonden, maar de schade aan de woning is aanzienlijk. Het huis is voorlopig onbewoonbaar.

Het ongeval gebeurde vrijdag even na 16.30 uur op het kruispunt van de N8 met de Poperingestraat in Woesten. Een tractor met aalkar kwam vermoedelijk uit de richting van Ieper en wilde de Poperingestraat indraaien, toen de beerkar in de bocht kantelde. De ton kwam daarbij tegen de hoek van een woning terecht.

“De schade aan de woning is groot”, klinkt het ter plaatse. Door de impact raakte het huis zwaar beschadigd en is het voorlopig onbewoonbaar.

De bewoonster was op het moment van het ongeval niet thuis. Er vielen geen gewonden. Hoe het ongeval precies kon gebeuren, wordt verder onderzocht.

