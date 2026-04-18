Het ongeval gebeurde vrijdag even na 16.30 uur op het kruispunt van de N8 met de Poperingestraat in Woesten. Een tractor met aalkar kwam vermoedelijk uit de richting van Ieper en wilde de Poperingestraat indraaien, toen de beerkar in de bocht kantelde. De ton kwam daarbij tegen de hoek van een woning terecht.

“De schade aan de woning is groot”, klinkt het ter plaatse. Door de impact raakte het huis zwaar beschadigd en is het voorlopig onbewoonbaar.

De bewoonster was op het moment van het ongeval niet thuis. Er vielen geen gewonden. Hoe het ongeval precies kon gebeuren, wordt verder onderzocht.