Het Duitse space-center gebruikt al zeventien jaar de software van Skyline uit Izegem. Een eigen gecodeerd netwerk, los van het internet. Frederik Vandenberghe, CEO Skyline Communications: “Er is altijd back-up, en dat is wat Dataminer doet op de achtergrond. We hebben de master en als er iets fout gaat , dan neemt Dataminer over.”

Skyline bestaat al 40 jaar en heeft naast de hoofdzetel in Izegem ook afdelingen in New York, Miami, Singapore en Sidney. Wereldwijd, maar ook in de ruimte gebruiken hun data-software. Begin deze maand was er de maanlanding van de commerciële maanlander Blue Ghost, ook die beelden werden verstuurd met de hulp van Skyline uit Izegem.