14°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk

Bedrij­ven­con­tact­da­gen bren­gen onder­ne­mers weer samen, maar onder­ne­mers­ver­trou­wen staat laag

Bedrijvencontactdagen02

In Kortrijk Xpo lopen voor de twintigste keer de Bedrijvencontactdagen. Dat begon in de jaren ’80 als een kleinschalig netwerkevent maar het groeide intussen uit tot een beurs met 550 exposanten en meer dan 15.000 bezoekers.

De Bedrijvencontactdagen zijn intussen dé afspraak voor West-Vlaamse ondernemers en managers om het jaar af te sluiten en nieuwe businessmogelijkheden te verkennen. De exposanten komen uit industrie, ICT, toelevering, klein- en groothandel, transport en bouw- en dienstensector. Bezoekers ontmoeten er mensen uit hun contactennetwerk maar ze leggen er ook nieuwe contacten. 

Daarnaast biedt het jobplatform van de beurs een overzicht van actuele vacatures bij exposanten. 

Later meer.

De redactie

Meest gelezen

Asielvuur1
Nieuws
Update

Zware brand in asielcentrum Ieper: 11 mensen naar ziekenhuis, geen kwaad opzet
204 BB LINKS opgravingenlombardsijde
Nieuws

Al 50 skeletten ontdekt bij opgravingen in Lombardsijde: 'Wellicht uit 17de eeuw'
Kruiseke
Nieuws

Gewelddadige homejacking in Wervik: koppel vastgebonden en met dood bedreigd

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden