Bedrijvencontactdagen brengen ondernemers weer samen, maar ondernemersvertrouwen staat laag
In Kortrijk Xpo lopen voor de twintigste keer de Bedrijvencontactdagen. Dat begon in de jaren ’80 als een kleinschalig netwerkevent maar het groeide intussen uit tot een beurs met 550 exposanten en meer dan 15.000 bezoekers.
De Bedrijvencontactdagen zijn intussen dé afspraak voor West-Vlaamse ondernemers en managers om het jaar af te sluiten en nieuwe businessmogelijkheden te verkennen. De exposanten komen uit industrie, ICT, toelevering, klein- en groothandel, transport en bouw- en dienstensector. Bezoekers ontmoeten er mensen uit hun contactennetwerk maar ze leggen er ook nieuwe contacten.
Daarnaast biedt het jobplatform van de beurs een overzicht van actuele vacatures bij exposanten.
