"Als burgemeester ben ik heel blij dat we dit bedrijventerrein hier kunnen opstarten. De verkoop start vandaag. Het is heel belangrijk voor de economische ontwikkeling in de regio en de werkgelegenheid. Voor Harelbeke betekent dat toch heel wat extra jobs... een paar honderd al snel", zegt burgemeester Michaël Vannieuwenhuyze.

Evolis I, met 18 bedrijven, is inmiddels volzet, net zoals het naburige bedrijvenpark De Pluim. Al meer dan dertig bedrijven toonden interesse in Evolis II, waar strenge selectiecriteria gelden. "We hebben al studies gedaan naar wat het betekent om bedrijven in de hoogte te stapelen. Dat wordt zeker een criterium bij de selectie. Naast regionale verankering, internationale uitstraling, tewerkstelling en goede architectuur is zuinig ruimtegebruik van groot belang", aldus Leiedal-voorzitter Wout Maddens.