En dat is dus via het water wat ook een grotere uitdaging is. Pieter werkt voor de recyclage dus samen met een bedrijf waar dus wel nog een spoor op de site ligt en dat maakt de klus straks makkelijker. Pieter Vyncke, Vymetal Recycling: “Binnen Casier staan ze op het spoor en kunnen we ze dichter brengen op het terrein waar we te werk gaan. Eerst gaan we de asbest verwijderen, daarna kunnen we beginnen met een kraan met een schaar erop en gaan we ze slopen. Met een snijbrander verkleinen we zware, dikke stukken ook allemaal in het klein.”

Het gesmolten ijzer gebruiken ze dan voor nieuwe treinen of auto's, maar ook voor bijvoorbeeld steunbalken in woningen.