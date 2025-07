De vier nieuwe Beaufort-fietsroutes verbinden alle beelden verspreid over de tien kustgemeenten. Er is een fietsroute langs de Westkust, een met Middelkerke en Oostende, een lus van Bredene en De Haan en een aan de Oostkust. Sommige werken staan op het strand, op een golfbreker of in een natuurgebied en zijn niet met de fiets bereikbaar. Bezoekers worden in die gevallen vanop de fietspaden afgeleid.

Alle info over het Beaufort Beeldenpark is ook gebundeld in een bezoekersgids. Die bevat een overzicht van alle permanente Beaufortkunstwerken, de kaarten van de wandelroutes, de vier bewegwijzerde fietsroutes en een praktische tramkaart.