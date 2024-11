Al voor de negende keer vond de Beatrun plaats. Dit jaar wordt er opnieuw gelopen in Sint-Eloois-Vijve. Het is een geanimeerde loopwedstrijd, waar ambiance voorop staat. Lopers kunnen kiezen tussen vijf of tien kilometer en worden tijdens het lopen aangemoedigd door verschillende DJ's langs het parcours.

De beatrun is de start van een feesttweedaagse in Sint-Eloois-Vijve. Zaterdagavond staat de tiende editie van 'Lichtjes aan de Leie' op het programma.