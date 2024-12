De huidige vergunning laat namelijk 20 nachtbewegingen, of 10 vluchten per nacht toe. Maar die vrachtvliegtuigen zijn luid en oud, klinkt het. En dat terwijl er mensen op enkele honderden meters van de landingsbaan wonen. Daarom vragen ze de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de omgevingsvergunning te vernietigen. Wanneer er een uitspraak volgt, is nog niet duidelijk.